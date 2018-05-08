Прогноз на матч АПЛ «Суонси Сити» — «Саутгемптон»

У «Суонси» семь матчей без побед, у «Саутгемптона» — важнейший выезд без ключевого защитника. На кону прописка в АПЛ.

«Суонси Сити» — «Саутгемптон»

Ставки: тотал меньше 2,5 гола за 1.66, тотал меньше 4,5 жёлтых карточек за 2.55, второй тайм результативнее первого за 2.20, тотал меньше 10,5 угловых за 1.75. Фактически это стыковой матч: команда набрали по 33 очка и располагаются на границе зоны вылета, победитель почти гарантирует себе спасение. «Саутгемптон» находится на спасительном 17-м месте, но у «Суонси» легче календарь: в последнем туре «лебеди» на своём поле сыграют с уже вылетевшим «Сток Сити», а вот «святым» придётся встретиться с немотивированным, но очень опасным «Манчестер Сити». Ещё месяц назад положение валлийского клуба было относительно неплохим, но к матчу с «Саутгемптоном» подопечные Карлуша Карвальяла подходят с действующей серией из семи встреч без побед. Более того — на этом отрезке «Суонси» забил всего два мяча.

Линия на победителя матча ровная: победа «святых» идёт за 2.50, на хозяев дают 3.00. Несмотря на преимущество своего поля, считать «лебедей» фаворитом сложно. «Саутгемптон» расстраивал на протяжении всего сезона, но в трудный момент сумел добавить: сперва едва не отобрал очки у «Челси» (2:3), затем не пропустил от реактивного «Лестера» (0:0), после чего одолел крепкий «Борнмут» (2:1) и не уступил в гостях «Эвертону» (1:1). Преимущество гостей по текущей форме очевидно, но выезд в Уэльс пропустит важнейший защитник «Саутгемптона» Майя Йосида , получивший две жёлтые карточки во втором тайме встречи с «ирисками». Равнозначной замены опытному японцу у Марка Хьюза нет и близко, что несколько уравнивает шансы: меньше «Суонси» в этом сезоне АПЛ не забил никто (27), зато «святые» остались без ключевого игрока обороны. Травма Йосиды заставляет сомневаться в ставке на победу гостей — пожароопасность у ворот команды Хьюза будет повышенная. Но в целом статистика указывает на победу «Саутгемптона»: «Суонси» выиграл только два из 11 предыдущих матчей Премьер-лиги со «святыми» (три ничьих и шесть поражений), не сумев забить в семи из этих игр. А сегодня «лебедям» нужно забивать, ведь при ничьей соперник останется выше по дополнительным показателям.

Второй момент: Суонси — один из любимых выездов для «Саутгемптона», всего одно поражение в пяти последних встречах АПЛ при трёх победах и ничьей, четыре матча на «ноль». Валлийцы вообще не лучшим образом играют дома, им не удалось забить в семи домашних матчах Премьер-лиги в сезоне — никому в турнире не удавалось сделать это чаще. Впрочем, «святые» тоже редко побеждают на чужом поле: лишь два гостевых триумфа в текущем розыгрыше АПЛ при восьми ничьих и восьми поражениях. «Саутгемптон» видится фаворитом, но под давлением трибун и значимости матча отсутствие опытного Йосиды может стать более значимым фактором, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на важнейший статус встречи, линия на предупреждения кажется неровной. «Суонси» (1,33 жёлтые карточки за игру) и «Саутгемптон» (1,67) трудно назвать грубыми командами, а судить матч будет Майкл Оливер , который обычно даёт бороться (97 «горчичников» в 28 матчах сезона — по 3,46 в среднем за поединок). Тотал меньше 4,5 предупреждений идёт за солидные 2.55 — рискованно, но интересно. Скорее всего, соперники начнут игру в невысоком темпе и постараются избежать больших разрывов в обороне. В таких случаях активно используют мелкий фол, но тянущих на карточку нарушений должно быть немного: цена ошибки слишком высока, чтобы рисковать оставить свою команду в меньшинстве. Личные встречи соперников в подавляющем большинстве случаев получаются «низовыми»: лишь в двух последних матчах из 11 было забито более двух мячей. Соответственно, вариант «тотал меньше 2,5 голов» за 1.66 выглядит довольно надёжно.

Обе команды чаще забивают именно после перерыва (16-20 у «Саутгемптона» и 9-18 у «Суонси), что с учётом высокой ответственности встречи позволяет представить такой рисунок игры: аккуратный первый тайм с ожиданием ошибок соперника и ставкой на стандарты, но более активный футбол во вторые 45 минут, потому что „Суонси“ нужна победа. Таким образом, можно найти сразу несколько неплохих предложений: „второй тайм результативнее первого“ за 2.20, „ничья в первом тайме“ за 1.95 или даже „0 голов в первом тайме“ за 2.60. Также можно попробовать варианты с угловыми через тотал меньше, поскольку игра, скорее всего, в основном будет протекать в центре поля. „Саутгемптон“ в гостях в среднем подаёт 5,33 корнера, у „Суонси“ на своём поле этот показатель ещё скромнее — 4,82. ТМ 10,5 угловых за 1.75, ТМ 4,5 угловых в первом тайме за 2.10 и ТМ 5,5 угловых „Саутгемптона“ за 1.65 — если в матче не будет быстрого гола, каждый из этих вариантов достоин изучения.