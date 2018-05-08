«Саутгемптон» обыграл «Суонси Сити» благодаря голу Габбьядини

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Суонси Сити» принимал на своём поле «Саутгемптон». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал итальянский нападающий Маноло Габбьядини, забивший на 72-й минуте встречи.

«Суонси Сити» имеет в своём активе 33 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице английского первенства, «Саутгемптон» (36) поднялся на 16-ую строчку. В следующем туре «Суонси» на своём поле сыграет со «Сток Сити», а «Саутгемптон» примет лидера АПЛ «Манчестер Сити».