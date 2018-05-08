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Геркус: «Задача „Локомотива“ на сезон-2018/19 — быть в тройке и достойно выступить в ЛЧ»
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Геркус: «Задача „Локомотива“ на сезон-2018/19 — быть в тройке и достойно выступить в ЛЧ» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях клуба на следующий сезон, в котором «железнодорожникам» предстоит защищать чемпионский титул РФПЛ, а также выступать на групповом этапе Лиги чемпионов.
"Постараемся достойно выступить в Лиге чемпионов, но тратить сумасшедшие деньги на это мы не будем, постараемся тратиться рационально.
Повторить чемпионство — это сверхамбициозная задача, но случаев двойных чемпионств не так много в нашем чемпионате. Мы соревнуемся с другими сильными командами, которые тоже сделают выводы из менее успешного, чем у нас, выступления. Они уже что-то начали корректировать, и к нам будут относиться очень серьезно. Мы, конечно, будем делать все от нас зависящее, но я бы такой задачи перед собой не ставил, а формулировал ее менее амбициозно. Например, быть в тройке.
Как спалось после завоевания титула чемпионов России? Спалось тяжело, с перерывами. Опытные люди, которые переживали на высоком уровне, сказали мне, что трудно поверить в это первые три дня. Сначала было очень тяжело, не верилось, думаешь: приснится же такое, мол, что за ерунда. Потом понимаешь, что правда выиграли. Справляемся потихоньку с нашим новым титулом. Сейчас уже стало хорошо, естественно, привольно и вольготно", — сказал Геркус.
Слова президента «Локомотива» приводит.
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