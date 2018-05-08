Лишенный 12 очков за договорной матч клуб из Армении угрожает сняться с турнира

Федерация футбола Армении оштрафовала и лишила 12 очков футбольный клуб «Ширак» за попытку организации договорного матча. Клуб из Гюмри угрожает сняться с чемпионата.

«Сегодня после очередной победы «Ширака», будучи на пороге чемпионства, мы узнали, что ФФА приняла решение снять с клуба 12 очков и оштрафовать на 7 млн драмов. Основание для санкций — предложение футболисту «Бананца» со стороны нашего клуба оказать влияние на исход матча. ФК «Ширак» официально заявляет, что ФФА не обладает каким-либо фактами по поводу того, что «Ширак» был вовлечен в этот процесс, и что решение носит незаконный характер. Клуб предпримет все законные средства, чтобы защитить свои права, признать недействительным незаконное решение и восстановить добрую репутацию «Ширака». Также сообщаем, что если ФФА в ходе нашей апелляции незаконно применит данное решение, то все команды ФК «Ширак» будет вынуждены покинуть республиканские первенства», — говорится в заявлении клуба.