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Участники забега Сурхахи — Яндаре в Ингушетии посвятили его годовщине Победы
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Участники забега Сурхахи — Яндаре в Ингушетии посвятили его годовщине Победы 

ТАСС 33 минуты назад
МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Более 200 человек приняли участие в забеге Сурхахи — Яндаре на дистанцию 6 км, приученному к 73-й годовщине Победы, акция организована Управлением по физкультуре и спорту Назрановского района Ингушетии.
"Этот забег мы организовали в честь Дня Победы, в нем приняли участие более 200 жителей республики из разных населенных пунктов, мы не делали никаких возрастных ограничений. Цель, которую мы преследуем, — это популяризация спорта, физической активности среди молодежи, ну и патриотическое воспитание. Мы хотим показать, что со всеми жителями страны празднуем этот важный день", — рассказал ТАСС начальник управления Дауд Хашагульгов.
Победителям забега вручили денежные призы, а по завершении мероприятия устроили праздничное чаепитие и концерт.
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