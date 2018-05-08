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Юные футболисты из Некрасовки приняли участие в турнире, посвящённом Дню Победы
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Юные футболисты из Некрасовки приняли участие в турнире, посвящённом Дню Победы 

Управа района Некрасовка 32 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
В воскресенье, 6 мая футболисты 2008 года рождения школы № 2048 района Некрасовка (тренер Кулалаев П. Н.) приняли участие в турнире, посвящённом Дню Победы, который прошёл на стадионе ГБОУ СОШ N329.
Играя против спортсменов, которые на год старше, ребята провели пять матчей, только дважды уступив с минимальным счётом.
В остальных играх футболисты из Некрасовки добились положительного результата. Организаторы определили лучших игроков турнира: среди них школьник Николай Голубев, а лучшим вратарем единогласно был провозглашён Тимофей Бушуев. (нд)
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