Юные футболисты из Некрасовки приняли участие в турнире, посвящённом Дню Победы

В воскресенье, 6 мая футболисты 2008 года рождения школы № 2048 района Некрасовка (тренер Кулалаев П. Н.) приняли участие в турнире, посвящённом Дню Победы, который прошёл на стадионе ГБОУ СОШ N329.

Играя против спортсменов, которые на год старше, ребята провели пять матчей, только дважды уступив с минимальным счётом.