Ещё
Раньери может заменить Почеттино у руля «Тоттенхэма»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раньери может заменить Почеттино у руля «Тоттенхэма» 

Советский спорт 29 минут назад
Почеттино требует от «Тоттенхэма» финансовой поддержки
По информации издания, руководители «шпор» провели переговоры с бывшим наставником «Лестера» Клаудио Раньери, который на данный момент тренирует французский «Нант».
Ранее сообщалось, что к Почеттино проявляют интерес мюнхенская «Бавария», мадридский "Реал", а также «Арсенал» и «Ювентус».
Что касается Раньери, то итальянец неоднократно заявлял, что может покинуть лигу 1. В его услугах, как пишут СМИ, заинтересованы руководители Федерации футбола Италии.
Советский спорт: последние новости
Экс-полузащитник "Баварии" перешел в "Байер" (фото) "Атлетико" начал переговоры с агентом Ди Марии «Балтика» продала все билеты на матч открытия стадиона в Калининграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко454
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением137
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение