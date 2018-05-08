Раньери может заменить Почеттино у руля «Тоттенхэма» 

Почеттино требует от «Тоттенхэма» финансовой поддержки
По информации издания, руководители «шпор» провели переговоры с бывшим наставником «Лестера» Клаудио Раньери, который на данный момент тренирует французский «Нант».
Ранее сообщалось, что к Почеттино проявляют интерес мюнхенская «Бавария», мадридский "Реал", а также «Арсенал» и «Ювентус».
Что касается Раньери, то итальянец неоднократно заявлял, что может покинуть лигу 1. В его услугах, как пишут СМИ, заинтересованы руководители Федерации футбола Италии.