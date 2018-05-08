Ещё
Более 400 московских медиков выучили английский к ЧМ‐2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 400 московских медиков выучили английский к ЧМ‐2018 

360tv.ru 33 минуты назад
Более 400 московских врачей прошли курсы изучения английского языка перед началом Чемпионата мира по футболу, сообщил mos.ru. Это поможет специалистам расспросить пациента‐иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше.
Как и в прошлом году, позвонив в скорую, иностранцы смогут связаться с англоговорящим диспетчером. В целом, с технической и организационной точек зрения, мы готовы оказать медицинскую помощь в рамках чемпионата мира в полном объеме
Алексей ХрипунМинистр правительства Москвы, руководитель городского департамента
Иностранные болельщики смогут обратиться за медицинской помощью, позвонив по номеру 103. Кроме того, на сайте Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова появилась англоязычная страница.
Во время проведения ЧМ-2018 медицинские работники будут дежурить на стадионе «Спартак», Большой спортивной арене «Лужников», площадке фестиваля болельщиков. Они также будут обслуживать международный вещательный центр, штаб-квартиру ФИФА, а также базы команд и тренировочные площадки.
Курсы английского языка прошли более 150 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые будут дежурить в метро. Сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут изъясняться на иностранном языке. Они расскажут туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи
360tv.ru: последние новости
Подмосковные спортсменки победили на первенстве России по плаванию Иллюзия со стрелкой: изобретение японского ученого заинтересовало пользователей Сети Дан старт акции «Вахта памяти» в Подольске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко456
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение