Более 400 московских медиков выучили английский к ЧМ‐2018

Более 400 московских врачей прошли курсы изучения английского языка перед началом Чемпионата мира по футболу, сообщил mos.ru . Это поможет специалистам расспросить пациента‐иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше.

Как и в прошлом году, позвонив в скорую, иностранцы смогут связаться с англоговорящим диспетчером. В целом, с технической и организационной точек зрения, мы готовы оказать медицинскую помощь в рамках чемпионата мира в полном объеме

Алексей ХрипунМинистр правительства Москвы , руководитель городского департамента

Иностранные болельщики смогут обратиться за медицинской помощью, позвонив по номеру 103. Кроме того, на сайте Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова появилась англоязычная страница.

Во время проведения ЧМ-2018 медицинские работники будут дежурить на стадионе «Спартак» , Большой спортивной арене «Лужников», площадке фестиваля болельщиков. Они также будут обслуживать международный вещательный центр, штаб-квартиру ФИФА, а также базы команд и тренировочные площадки.

Курсы английского языка прошли более 150 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые будут дежурить в метро. Сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут изъясняться на иностранном языке. Они расскажут туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи