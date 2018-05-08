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Организаторы отложили проведение Велоночи в Воронеже
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Организаторы отложили проведение Велоночи в Воронеже 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
У общественников «не хватает времени и ресурсов». Велоночь-2018 в Воронеже перенесли с 26 мая на сентябрь. У организаторов «недостаточно времени и ресурсов для проведения в ближайшее время на том уровне, к которому уже все привыкли», сообщается в группе события в соцсети. Самое массовое катание велосипедистов ежегодно организует сообщество «ВелоВоронеж». Первая Велоночь состоялась в 2010 году. Юбилейная Велоночь-2015 прошла в городе в поддержку проекта велодорожек вокруг водохранилища и собрала более 6 тыс. воронежцев. В 2016 году в массовом катании поучаствовали 10 тыс. велосипедистов. А вот в 2017 году, когда маршрут Велоночи существенно изменился, число участников сократилось вдвое. Массовое катание собрало лишь 4,8 тыс. велосипедистов. Екатерина Трещикова
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