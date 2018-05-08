Шамиль Газизов: Задача «Уфы» — занять шестое место, это будет исторический результат

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— В команде обсуждают возможный выход в Лигу Европы? Вы этого хотите? — Надо понимать, что сейчас много команд борются за шестерку. Впереди очень серьезная игра с «Тосно», им нечего терять. Мы будем стараться победить, поэтому приглашаю болельщиков на матч. Думаю, будет очень хорошая игра, так что болельщики должны поддержать нас, помочь нам выиграть.

— У вас есть информация по поводу финалистов Кубка России, получат ли они лицензию на участие в еврокубках? — Давайте не будем об этом. И «Тосно», и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим. Все может быть. Наша задача — занять шестое место, это будет исторический результат для нашего клуба. Мы будем стараться, — сказал Газизов в интервью, размещенном на официальном канале «Уфы» в YouTube.

Шамиль Газизов: Наша задача — занять шестое место: https://t.co/P63yKVFLBI via @YouTube

— ФК УФА (@UfaFc) 8 мая 2018 г.

Напомним, в последнем матче в РФПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью в Казани с «Рубином» (0:0). Уфимцы после 29 туров занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. 13 мая в матче заключительного тура чемпионата «Уфа» примет «Тосно».

В финале Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде, встретятся «Тосно» и курский «Авангард». Победитель получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, однако в случае недопуска к турниру он будет заменен на команду, занявшую шестое место в премьер-лиге.