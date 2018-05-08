Школьные дебаты прошли в Выхине-Жулебине

В ТЦСО «Жулебино» по адресу: Жулебинский бульвар, д.40, к.1, 28 апреля состоялись школьные дебаты в рамках проекта «Мастер слова», организованные парламентариями Молодежной палаты района Выхино-Жулебино.

Участвовали четыре команды из школ№ 1908, № 1905, № 1420 и № 1363.

Ребята дискутировали на различные темы и убеждали жюри и соперников в правильности своей точки зрения, что им отлично удавалось.

Все команды достойно проявили себя, однако, одержала победу команда из школы № 1363, которая и отправится на окружной этап. (нд)