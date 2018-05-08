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Около 300 фехтовальщиков из 36 стран примут участие в соревнованиях «Московская сабля» 11-13 мая
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Около 300 фехтовальщиков из 36 стран примут участие в соревнованиях «Московская сабля» 11-13 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Спортсмены из почти 40 стран мира станут участниками международных соревнований «Московская сабля», которые пройдут 11-13 мая 2018 г. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
«В этом турнире будут разыграны индивидуальные медали среди мужчин и женщин. В качестве главного приза был выбран старинный меч, принадлежащий князю Пожарскому. В этом году заявили о своем участии порядка 300 спортсменов из 36 стран», — уточнил А. Михайлов.
Соревнования пройдут на Малой арене ВТБ «Ледовый дворец».
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