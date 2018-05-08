Около 300 спортсменов из 36 стран примут участие в турнире «Московская сабля»

Турнир «Гран-при по фехтованию на саблях „Московская сабля“ состоится в столице с 11 по 13 мая, в нем примут участие около 300 спортсменов из 36 стран, сообщил журналистам во вторник президент Федерации фехтования России Александр Михайлов

Он отметил, что в этом году турнир по фехтованию на саблях „Московская сабля“ проводится в ледовом дворце » ВТБ » 11-13 мая. Он проходит под девизом «Одна серия. Девять городов».

«Будут разыграны индивидуальные медали среди мужчин и женщин. «Московская сабля» является одним из престижных сабельных турниров, по традиции на него приезжают самые сильнейшие фехтовальщики мира. В этом году заявили о своем участии порядка 300 спортсменов из 36 стран», — сказал Михайлов.

Он добавил, что в числе заявленных на турнир спортсменов чемпионы из Венгрии, США, Южной Кореи и других стран. Российские саблисты будут представлены в количестве 20 человек по каждому из видов соревнований.

«За всю историю «Московской сабли» наибольшее количество раз ее победителем становился известный фехтовальщик Станислав Поздняков — он поднимался на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Рекордсменкой среди женщин является украинская саблистка Ольга Харлан », — сказал Михайлов.

По его словам, в этому году на самом деле турниру исполняется 45 лет, но несколько лет он не проводился, поэтому в пятницу стартует 43-й по счету турнир. В качестве главного переходящего приза был выбран старинный меч, принадлежащий Князю Пожарскому. Для постоянного владения победителю вручают уменьшенные копии.