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В Калининграде завершилась реконструкция стадионов «Локомотив» и «Пионер»
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В Калининграде завершилась реконструкция стадионов «Локомотив» и «Пионер» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде завершилась реконструкция еще двух стадионов к Чемпионату мира по футболу. Новые газоны на полях «Локомотив» и «Пионер», который на время первенства переименуют в «Мирный», уже протестировали калининградские футболисты и представители ФИФА.
Предматчевую установку проводят игроки клуба «Калининград-2018». Команду создали в честь мундиаля. Ребята слушают тренера в новой раздевалке стадиона «Локомотив». Уже через месяц здесь разместятся лучшие футболисты мира. Вот, вроде, простое устройство — мойка для бутс, но для спортсменов уровня чемпионата области — это роскошь. Реконструкцию двух стадионов в Калининграде сделали именно к мундиалю. Арены «Локомотив» и «Пионер», который на время ЧМ переименуют в «Мирный», будут использовать как предматчевые тренировочные площадки.
Новенькое поле протестировали игрой второго тура чемпионата области. «Калининград-2018» обыграл спортшколу № 5, забив два безответных мяча. Покрытие тренировочных полей уже получило высшие оценки ФИФА. На стадионах уложили натуральный рулонный газон, его привезли из соседней Польши. Тот случай, когда нет времени сеять и растить свой. Такой травяной покров специально заранее выращивается на плантациях минимум полтора года. При должном уходе поляна прослужит ещё не один чемпионат мира.
«Рулонный газон обладает тем преимуществом, что уже очень сильная корневая система, он очень быстро прирастает при раскладке. И мы получаем качество практически в течение двух-трёх месяцев», — отметил руководитель компании-подрядчика Евгений Браунбек. После мирового футбольного первенства стадион «Локомотив» будет и дальше использоваться для проведения соревнований по командным видам спорта. А всё это станет наследием Чемпионата мира. Также в планах строительство новых спортивных сооружений, в том числе для занятий легкой атлетикой.
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