Галлас: «Уход Венгера — эмоциональный и грустный момент для „Арсенала“

"Венгер знает, что я о нём думаю. Я благодарю его за всё. Он великий тренер, но прежде — великий человек. Мы можем несколько часов говорить о футболе. Арсен очень страстно отдаётся работе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Я был благодарен Венгеру, когда он сделал меня капитаном «Арсенала». Я встал в один ряд с такими легендами, как Адамс, Виейра, Анри. Я был горд носить капитанскую повязку и старался изо всех сил.

Думаю, всем очень грустно из-за решения Венгера уйти. Некоторые фанаты хотели ухода Арсена, но были и те, кто хотел, чтобы он остался. Это очень эмоциональный и грустный момент для «Арсенала», — цитирует Галласа Goal.