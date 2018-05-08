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Галлас: «Уход Венгера — эмоциональный и грустный момент для „Арсенала“
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Галлас: «Уход Венгера — эмоциональный и грустный момент для „Арсенала“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас прокомментировал уход Арсена Венгера из лондонской команды.
"Венгер знает, что я о нём думаю. Я благодарю его за всё. Он великий тренер, но прежде — великий человек. Мы можем несколько часов говорить о футболе. Арсен очень страстно отдаётся работе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем.
Я был благодарен Венгеру, когда он сделал меня капитаном «Арсенала». Я встал в один ряд с такими легендами, как Адамс, Виейра, Анри. Я был горд носить капитанскую повязку и старался изо всех сил.
Думаю, всем очень грустно из-за решения Венгера уйти. Некоторые фанаты хотели ухода Арсена, но были и те, кто хотел, чтобы он остался. Это очень эмоциональный и грустный момент для «Арсенала», — цитирует Галласа Goal.
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