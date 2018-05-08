В районе Старое Крюково организовали экскурсию в музей Зеленограда

В преддверии великого праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне — подопечные отделения социальной реабилитации района Старое Крюково отправились в музей Зеленограда.

Девять дней кровопролитных боев на территории будущего Зеленограда стали важным эпизодом битвы за Москву и вкладом в Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Линия фронта проходила там, где сейчас в Зеленограде расположен Панфиловский проспект.

8-я гвардейская Панфиловская дивизия сражалась в районе станции Крюково. На зеленоградской земле покоился прах Неизвестного солдата, останки которого были перезахоронены в Александровском саду у стен Кремля.

Когда К. К. Рокоссовского спросили: «Как Вы оцениваете бои за Крюково?», он ответил: «По ожесточённости схваток это было второе Бородино».

В музее экскурсанты услышали рассказ о боях в здешних местах и о помощи местных жителей солдатам нашей армии в освобождении родной земли.