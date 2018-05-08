9 мая в центре «Каховские ромашки » проведут спортивную игру

Завтра воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» сыграют в «Зарницу».

9 мая воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» сыграют в спортивную игру «Зарница», приуроченную ко Дню Победы. Цель мероприятия — военно-патриотическое воспитание подростков и формирование навыка командной работы.

На территории центра «Каховские ромашки» обустроят военный городок, в котором будут штабы, медпункт и флаги. Ребят разделят на команды «Красных» и «Синих», а потом они приступят к поиску флагов. У каждой команды будет свой штаб и куратор.

На плечах участников будут погоны, которые обозначают жизни и без которых поиск флагов невозможен. Представители команд противника на протяжении игры могут срывать их, чтобы уменьшить шансы другой команды найти больше флагов.

После награждения победителей будет организованно праздничное чаепитие.