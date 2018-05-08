Ещё
9 мая в центре «Каховские ромашки » проведут спортивную игру
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 мая в центре «Каховские ромашки » проведут спортивную игру 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Завтра воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» сыграют в «Зарницу».
9 мая воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» сыграют в спортивную игру «Зарница», приуроченную ко Дню Победы. Цель мероприятия — военно-патриотическое воспитание подростков и формирование навыка командной работы.
На территории центра «Каховские ромашки» обустроят военный городок, в котором будут штабы, медпункт и флаги. Ребят разделят на команды «Красных» и «Синих», а потом они приступят к поиску флагов. У каждой команды будет свой штаб и куратор.
На плечах участников будут погоны, которые обозначают жизни и без которых поиск флагов невозможен. Представители команд противника на протяжении игры могут срывать их, чтобы уменьшить шансы другой команды найти больше флагов.
После награждения победителей будет организованно праздничное чаепитие.
Каховка: последние новости
9 мая в Тропаревском парке состоится забег В зюзинской библиотеке прошла "Библионочь" Сегодня в райне Зюзино пройдет эстафета "Я - патриот"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко117
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко462
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение