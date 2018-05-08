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Как фотограф «Собака.ru» случайно нашел баннер с портретом своего прадедушки в центре Петербурга
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Как фотограф «Собака.ru» случайно нашел баннер с портретом своего прадедушки в центре Петербурга 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Фотограф «Собака.ru» и ЦВЗ «Манеж» Михаил Вильчук рассказал нам о своем прадедушке — герое Великой Отечественной войны, портрет которого он случайно увидел на Лиговском проспекте.
Портрет моего прадедушки находится на Лиговском проспекте, ближе к БКЗ. Когда увиделэту фотографию — глазам не поверил, был шокирован.
Николай Тимофеевич Шашкин служил в Москве, в НКВД. Был шофером пожарной машины, тогда все милиционеры и пожарники были приписаны к этой структуре. Когда началась война, отправился на фронт, был шофером танка Т-34. За пару недель до начала танкового сражения под Прохоровкой от пули снайпера погиб прежний командир танка. На его место прислали 19-летнего лейтенанта, только что прошедшего учебку. Это был мой прадедушка. Когда начался бой, он воскликнул: «Страшно?! Тогда пейте!» И налил каждому по стопе тех. спирта. Прадедушка нажал на педаль, и они отправились в бой. Он продолжал жать на нее, когда в башне танка уже не осталось живых сослуживцев. Остановился только потому, что закончилось горючее. На том месте, спустя пару дней после окончания битвы, его обнаружила группа советских разведчиков. Оказалось, что на своем танке он глубже всех заехал в немецкий тыл — за это ему вручили звезду Героя.
Я всегда испытывал гордость за своего прадедушку, но когда вчера увидел портрет — случилось что-то невероятное. Думаю, это он передал мне привет, потому что шанс наткнуться на этот баннер у меня был один на миллион.
Текст: Лиза Нагорнова
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