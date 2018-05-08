Нижегородка получила «Золотой знак» от Федерации конного спорта Германии

Наряду со спортивными состязаниями состоялось одно знаменательное для нижегородского конного спорта событие. За выдающиеся успехи в соревнованиях по выездке Федерация конного спорта Германии наградила нижегородку Татьяну Костерину «Золотым знаком», который присваивается, как правило, лишь ведущим всадникам Германии. Награду вручила тренер национальной сборной Германии по выездке Моника Теодореску. В церемонии принимал участие председатель комитета по выездке Федерации конного спорта России, директор конноспортивного клуба «Пассаж» (Нижний Новгород) Анатолий Балыкин.

В соревнованиях также принимала участие Наталья Казакова , представляющая КСК «Пассаж», и заняла в Большом призе 4-е место с результатом 68,233%.

Татьяна Костерина является воспитанницей КСК «Пассаж», в настоящий момент проживает в Германии, но продолжает выступать за российскую сборную. Впереди нижегородскую спортсменку ждут главные соревнования года — Всемирные конные игры, которые состоятся в сентябре в США.