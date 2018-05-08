Конте: «Мората должен быть готовым к игре за „Челси“ и завтра, в следующем сезоне»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил готовность форварда Альваро Мораты выйти на поле в предстоящем матче чемпионата Англии против «Хаддерсфилда». Эта игра станет последним домашним матчем для «синих» в текущем сезоне. На протяжении сезона испанец испытывает проблемы со спиной. Футболист неоднократно летал в Германию на медицинские процедуры, время от времени пропуская матчи «Челси».

”Мората сможет выйти на поле, он конкурирует с другими нападающими за попадание в стартовый состав. Испанец — футболист «Челси», он должен быть готов играть и завтра, и в следующем сезоне”, — сказал Конте, чьи слова приводит пресс-служба лондонцев.

Матч «Челси» — «Хаддерсфилд» состоится завтра и начнется в 21:45 по мск.