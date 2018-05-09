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Конте объявит о своем будущем по окончании сезона
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Конте объявит о своем будущем по окончании сезона 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Footballtransfers.ru
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я явлюсь тренером «Челси», и все мое внимание только на этом. Я полностью сосредоточен только на работе с моими футболистами. Я делаю это с самого начала моего прихода в клуб, и буду придерживаться этого до конца.
Сезон кончается через две недели, и вы узнаете, поменяется ли текущая ситуация, или увидите меня на привычном месте в следующем сезоне, и спекуляции о моем будущем возобновятся снова", — цитирует тренера Goal.
Ранее Конте поделился ожиданиями перед матчем 37-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
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