Конте объявит о своем будущем по окончании сезона

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Я явлюсь тренером «Челси», и все мое внимание только на этом. Я полностью сосредоточен только на работе с моими футболистами. Я делаю это с самого начала моего прихода в клуб, и буду придерживаться этого до конца.

Сезон кончается через две недели, и вы узнаете, поменяется ли текущая ситуация, или увидите меня на привычном месте в следующем сезоне, и спекуляции о моем будущем возобновятся снова", — цитирует тренера Goal.

Ранее Конте поделился ожиданиями перед матчем 37-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».