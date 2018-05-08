Пол Мерсон — о матче против «Вест Хэма»: С таким отношением у «МЮ» нет никаких шансов

Напомним, в 37-м туре АПЛ «красные дьяволы» проиграли (1:2) «Брайтону», а после игры рулевой «Юнайтед» обратился к журналистам, сказав, что теперь всем понятно, почему игроки А, Б и В не выходят на поле.

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"Не думаю, что Жозе Моуринью поступил плохо после матча с «Брайтоном». Многие посчитали это за грубость, но я не согласен. Послушайте, этим игрокам предоставили шанс, а они вышли на поле с мыслью, что это просто ротация перед финалом Кубка Англии.

Разумеется, с таким отношением у «Юнайтед» нет никаких шансов на победу в матче против «Вест Хэма». Честно говоря, я был в шоке, когда узнал, что «Манчестер» проиграл «Брайтону», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Матч против лондонского клуба «МЮ» проведет 10 мая в гостях.