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«Арсенал» выделил «Локо» на треть меньше билетов, чем «Спартаку» в 2017 году
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«Арсенал» выделил «Локо» на треть меньше билетов, чем «Спартаку» в 2017 году 

Чемпионат.com 1 час назад
Представитель клуба болельщиков «Локомотива» рассказал корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину о том, сколько болельщиков отправятся на выездной матч 30-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Для болельщиков «Локомотива» будет специальная электричка, мы сообщим о ней сегодня. Что касается выделенных билетов, то «Арсенал» выделил меньше, чем мы ожидали. Примерно на треть меньше, чем «Спартаку» в прошлом году. Тогда «Спартаку» была выделена более большая квота, но, видимо, руководство «Арсенала» боится повторения такого матча, а точнее того, что происходило после него. В Тулу поедет много болельщиков «Локомотива». Некоторые, наверное, попадут на центральные сектора, а кто-то просто будет смотреть в пабе у стадиона. Выезд близкий, а значит болельщиков «Локомотива» будет много», — сказал представитель клуба болельщиков «железнодорожников».
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