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В преддверии ЧМ-2018 стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов»
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В преддверии ЧМ-2018 стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В преддверии проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов». Победителей ждут билеты на финал чемпионата мира и денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей и возможность поучаствовать в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью этого года.
Основной целью конкурса является популяризация российского спорта, достижений российских спортсменов и привлечение внимания болельщиков к играм сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 13 мая. Итоги будут подведены с 3 по 5 июня в Москве, награждение победителей состоится в рамках всероссийского медиафорума «Страна чемпионов».
Направления и номинации конкурса:
«Видео» («Россия — страна чемпионов», «Болей за наших», «Роль моего региона в российском спорте»);
«Фото» («Россия — страна чемпионов», «Чемпионат мира FIFA-2018», «Болей за наших»);
«Рисунок» («Россия — страна чемпионов», «Я чемпион моей страны», «Вместе победим»);
«Россия — к новым победам» (любительские или профессиональные журналистские очерки, эссе, публикации в интернете и проекты об использовании спортивной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу FIFA-2018).
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте: http://страначемпионов.рф
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