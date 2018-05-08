В преддверии ЧМ-2018 стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов»

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов». Победителей ждут билеты на финал чемпионата мира и денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей и возможность поучаствовать в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью этого года.

Основной целью конкурса является популяризация российского спорта, достижений российских спортсменов и привлечение внимания болельщиков к играм сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 13 мая. Итоги будут подведены с 3 по 5 июня в Москве, награждение победителей состоится в рамках всероссийского медиафорума «Страна чемпионов».

Направления и номинации конкурса:

«Видео» («Россия — страна чемпионов», «Болей за наших», «Роль моего региона в российском спорте»);

«Фото» («Россия — страна чемпионов», «Чемпионат мира FIFA-2018», «Болей за наших»);

«Рисунок» («Россия — страна чемпионов», «Я чемпион моей страны», «Вместе победим»);

«Россия — к новым победам» (любительские или профессиональные журналистские очерки, эссе, публикации в интернете и проекты об использовании спортивной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу FIFA-2018).

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте: http://страначемпионов.рф