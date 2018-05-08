Бабиков: отметку марафонской дистанции преодолел за 2 часа 50 минут

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о выступлении в марафоне «Wings for Life World Run» (19-е место в мировом рейтинге).

«Не стану описывать, как давно я хотел этого и почему, просто расскажу, как это было.

После зимнего сезона буквально две недели на подготовку, ничего не форсируя, только подготовка связок и мышц. Щелчок пальцами. Я в Вене, уверенности хоть отбавляй, может, от счастья и предвкушения, может, от достаточного количества мотивации.

Вечером, накануне гонки, пробежка 12 км — все здорово, плотный углеводный ужин. Рассчитывал на 50 км, темп должен был быть 4:18 — задача для осени вполне посильная, но весной я ещё не так уверен в беговых возможностях.

Итак: мы на старте, организация превосходная — все ясно и понятно, никаких заторов. Бум! И всё началось, сразу определил комфортную группу с темпом 4 мин/км, первые 10 км лёгкий бег за спинами, врабатываюсь, всем интересуюсь, кто как несёт питание, кто во что одет, техника.

На 15 км съел первый гель, моя группа начала сбавлять, и я пошёл догонять отдельных бегунов впереди, сохраняя ровный темп. Отмечу, что пункты питания каждые 3-5 км.

Мы закончили большие петли по городу и выбежали на набережную Дуная, к 25 км я был уже один и постепенно обгонял бегунов значительно сбавивших темп. Загадкой для меня осталось, зачем начинать такой длительный пробег по 3:30/км, а потом переходить на шаг.

На 26 км съел гель, конечно, не пропускал ни одного пункта питания — пил воду. Дальше время полетело: на 33 км я обогнал лидера среди женщин, темп 4 мин/км меня устраивал вполне, я опережал свой план.

Вдоль трассы было много болельщиков, все подбадривали и улыбались, а я улыбался в ответ. Отметку марафонской дистанции преодолел за 2 часа 50 минут, отметил её третьим гелем.

Ко мне присоединился велосипедист с запасами воды и энергетиков — официальное сопровождение лидеров забега, он говорил только на немецком, но мне удалось узнать у него, что я бегу третий. Долгое время вдоль реки дул встречный ветер и пульс начал расти, я не испытывал большого дискомфорта, но понимал, что силы не вечны.

На 47 км обогнал бразильца, бегущего вторым, он выглядел вполне боеспособно, но темп явно сбавил, возможно, это было ошибкой, стоило отдохнуть за ним. Преодолев свою первоначальную цель 50 км я съел последний гель, пил через каждые 1,5 км, спасибо сопровождению.

55км — и вот я начал сбавлять темп, боясь навредить мышцам, сначала 4:20, а потом и 4:30/км, мне сказали, что до первого минуты четыре, а третий позади в минуте и машина в 1 км от меня, она уже набрала скорость 3 мин/км.

У меня не пропадала мотивация, голова хорошо соображала, ничего критичного, просто первый в жизни пробег 60 км — это не может быть легко. Я услышал приближение мотоциклов и машин и тут очень удивился, мимо буквально пролетел бразилец, я встал за ним и разогнался до 3:30/км, но он продолжал убегать, петляя по шоссе.

Вывод: он псих, я не думал, что кто-то так рвано бегает такие дистанции. Ещё минута, и меня обогнал автомобиль, всё закончилось.

19-е место в мировом зачёте, третий результат в Вене и первый в мире в группе 25-30 лет, 60,1 км, по часам безупречно отслеживал темп 4:06/км и пульс, потеря 4500 ккал и 4 часа 6 минут забега. И я счастлив!" — написал Бабиков в своём «инстаграме».