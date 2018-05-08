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Творческий мастер-класс провели в библиотеке Войковского района ко Дню Победы
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Творческий мастер-класс провели в библиотеке Войковского района ко Дню Победы 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В библиотеке № 21 Войковского 5 мая был организован мастер-класс по покраске миниатюр в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Подробности сообщили организаторы занятия.
— Участники не только научились основам покраски моделей, но и применили полученные навыки на миниатюрах советских пулемётчиков, миномётчиков и бронебойщиков, — поделились в администрации культурного учреждения.
Встреча сопровождалась познавательной лекцией о роли этих видов пехоты в боях Великой Отечественной. (жм)
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