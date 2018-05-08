Творческий мастер-класс провели в библиотеке Войковского района ко Дню Победы

В библиотеке № 21 Войковского 5 мая был организован мастер-класс по покраске миниатюр в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Подробности сообщили организаторы занятия.

— Участники не только научились основам покраски моделей, но и применили полученные навыки на миниатюрах советских пулемётчиков, миномётчиков и бронебойщиков, — поделились в администрации культурного учреждения.

Встреча сопровождалась познавательной лекцией о роли этих видов пехоты в боях Великой Отечественной. (жм)