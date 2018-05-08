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В районе проходит патриотическая акция
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В районе проходит патриотическая акция 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Сегодня школьники, ветераны, сотрудники управы и других районных организаций собрались возле Мемориального памятника, установленного на территории Храмового комплекса Живоначальной Троицы, в честь воинов, призванных на защиту Родины из Конькова, Деревлева, Беляева и павших на фронте в годы Великой Отечественной войны, чтобы еще раз отдать дань память всем героям, отдавших свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Патриотическая акция продолжилась возле монумента воинам-землякам, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который находится возле Введенских прудов.
Напомним, завтра коньковцы приглашают на праздник. Как и в прошлом году, центральной площадкой празднования 9 мая в нашем районе станет территория Введенских прудов (ул. Введенского, вл. 30-32). Там народные гуляния начнутся в 14.00. В программе: праздничный концерт, угощение солдатской кашей.
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