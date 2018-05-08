Ещё
Акция «73 километра Победы» прошла в Дубне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акция «73 километра Победы» прошла в Дубне 

360tv.ru 7 минут назад
Фото: 360tv.ru
Акция «73 километра Победы» впервые проходит в Московской области. И сразу во всех городах Подмосковья, в том числе и в Дубне.
Источник фото: телеканал «360»
Чтобы пробежать свой километр по набережной Волги, собралось несколько десятков человек. Совсем маленькие дети и взрослые с легкостью преодолели дистанцию.
«Я считаю, что это очень правильная акция, потому что, во-первых, привлечение детей и молодежи к празднованию 9 Мая. Я считаю, это наиболее важно в патриотическом воспитании. Дети должны помнить и передавать своим будущим детям, своим потомкам ту гордость, ту радость за то, что сделал в свое время наш народ», — сказал организатор акции «73 километра Победы» в Дубне Павел Насонов.
Источник фото: телеканал «360»
По условиям акции, жители каждого города-участника пробегают от одного до двух километров. Суть в том, что при сложении вся дистанция растянется на 73 километра — по одному на каждый год с момента Великой Победы.
360tv.ru: последние новости
В Подмосковье прошла матчевая встреча по рукопашному бою Дан старт акции «Вахта памяти» в Подольске Первый велозабег в этом сезоне прошел в Истре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера29
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко404
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
Самые горячие фанатки
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером14
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение