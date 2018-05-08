Акция «73 километра Победы» прошла в Дубне

Акция «73 километра Победы» впервые проходит в Московской области. И сразу во всех городах Подмосковья, в том числе и в Дубне.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы пробежать свой километр по набережной Волги, собралось несколько десятков человек. Совсем маленькие дети и взрослые с легкостью преодолели дистанцию.

«Я считаю, что это очень правильная акция, потому что, во-первых, привлечение детей и молодежи к празднованию 9 Мая. Я считаю, это наиболее важно в патриотическом воспитании. Дети должны помнить и передавать своим будущим детям, своим потомкам ту гордость, ту радость за то, что сделал в свое время наш народ», — сказал организатор акции «73 километра Победы» в Дубне Павел Насонов.

Источник фото: телеканал «360»

По условиям акции, жители каждого города-участника пробегают от одного до двух километров. Суть в том, что при сложении вся дистанция растянется на 73 километра — по одному на каждый год с момента Великой Победы.