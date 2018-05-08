Обучение персонала для помощи болельщикам на вокзалах во время ЧМ‑2018 началось в РФ

В 11 городах-участниках чемпионата мира по футболу в России началось обучение временного персонала для помощи болельщикам на железнодорожных вокзалах, сообщила РИАМО во вторник пресс-секретарь АНО «Транспортная дирекция-2018» Надежда Доржиева

«Всего к нам поступило около 1,44 тысячи заявок, а требовалось сотрудников 960. Сейчас началась подготовка этих сотрудников (для помощи болельщикам во время ЧМ-2018 на ж\д вокзалах — ред.). У нас будет как онлайн, так и офлайн обучение», — сказала Доржиева.

Она добавила, что люди будут проходить определенные тесты и курсы в режиме онлайн, потом их также будут собирать на базе вузов в офлайн режиме, когда будут рассматриваться различные ситуации, например, помещать в стрессовые ситуации, тем самым обучать сотрудников тому, чтобы они могли на это спокойно реагировать.

По ее словам, временный персонал для помощи болельщикам к чемпионату мира по футболу 2018 года в России будет работать на 19 основных и двух промежуточных железнодорожных вокзалах в городах-организаторах соревнования. К своим обязанностям сотрудники приступят уже 12 июня.

«Мы набирали персонал старше 18 лет и граждан Российской Федерации. Во всех городах набирали именно тех, кто живет там, чтобы они знали, что это за город, чтобы могли легко сориентироваться и подсказать куда проехать и как пройти», — добавила Доржиева.

Кроме того, обязательным требованием было знание одного из иностранных языков — это испанского, французского, немецкого и английского.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».