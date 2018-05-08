Ещё
Сотрудники глазовского «Прогресса» получат предложение о работе из других спортивных учреждений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники глазовского «Прогресса» получат предложение о работе из других спортивных учреждений 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Сотрудники и тренеры глазовского «Прогресса» получат предложение о работе из других спортивных учреждений. Также до конца мая власти Удмуртии и руководство республики ждут предложений от потенциальных инвесторов на финансирование на следующий сезон. Об этом в своем Инстаграм написал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.
Напомним, накануне стало известно о том, что команду из Удмуртии не допустили до розыгрыша плей-офф Суперлиги из-за долгов.
По словам Свинина, правительство выполнило перед клубом свои обязательства — зарплаты игроков перечисляются на счёт Клуба в полном объёме.
«К сожалению, не смогли прийти к конструктивным отношениям с руководством «Прогресса» (напомню, полностью частной команды)», — написал первый вице-премьер.
Также в сообщении уточняется, что в 2017 году республика выделила 160% средств на содержание клуба (а должна была 80%, ещё 20% — вклад учредителей). В 2018 году ситуация не изменилась — руководство не привлекло спонсоров и финансирование осталось государственным.
Помимо в помощи в трудоустройстве, игрокам помогут отстоять их нарушенные права в суде.
«Напомню, с этого года все частные клубы поддерживаются республикой в пропорции не более 50/50. Профессиональный спорт должен быть, но он должен уметь зарабатывать. Высвобожденные ресурсы мы направляем на детско-юношеский спорт. Вот такая экономика спорта», — уточнил Свинин.
ИА «Сусанин»: последние новости
Семилетняя жительница Удмуртии стала трехкратной чемпионкой Европы по шашкам Девушки-стрелки из Удмуртии стали лучшими на всероссийских соревнованиях Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» может не попасть в плей-офф чемпионата России из-за долгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко122
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой58
Медведев породил новый анекдот про Мутко463
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Медведева выступила с официальным заявлением139
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение