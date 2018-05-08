Маникюр с георгиевской ленточкой возмутил пользователей соцсетей

Столичный маникюрный салон начал предлагать рисунки на ногтях, повторяющие узор георгиевской ленточки. Таким образом сотрудники решили поздравить своих клиентов с Днем Победы. Видео, демонстрирующее процесс создания рисунка, выложен в Instagram.

Поверх рисунка создатели также поместитили объемную каску с двумя цветочками.

Большинство подписчиков профиля, прокомментировавших видео, осудили этот креатив, назвав его «переробором» и «кощунством». Они попросили удалить запись, потому что символу победы над фашизмом не место на ногтях: «Удалите. Не надо на ногти».

«Только на груди лента носится! Не унижайте наших дедов, наших защитников», «Неуважение к истории и к людям!»

В общем, любительницы маникюра сочли подобное решение неуважением к памяти предков: «Наши деды и бабушки воевали ни за то, чтобы этот подвиг миллионов людей потомки унижали и поганили. Некрасиво».

День Победы — один из главных праздников России. Ежегодно за парадом на Красной площади вместе с ветеранами Великой Отечественной войны наблюдают высокопоставленные политики из других стран. «360» рассказывает, кто приедет на парад Победы в этом году и кто был почетным гостем на торжествах прошлых лет.