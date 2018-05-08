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Почеттино: «Судьба третьего места в наших руках»
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Почеттино: «Судьба третьего места в наших руках» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оптимистично настроен перед заключительными двумя матчами чемпионата.
Учитывая серьёзное преимущество над «Челси» в плане разницы мячей, для финиша в четвёрке «Тоттенхэму» должно хватить 4 очков в играх с «Ньюкалом» и «Лестером».
"Судьба третьего места остаётся в наших руках. Я разочарован поражением от «Вест Бромвича», но нам нужно двигаться дальше и сосредоточиться.
Побеждать хочется всегда, но трудно поддерживать высокий уровень в течение всего сезона. Сейчас речь идёт не о тактике, а о собранности в двух последних матчах. Мы будем упорно работать, чтобы финишировать третьими", — цитирует Почеттино BBC.
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