Активисты движения «Живу спортом» обратились к РЖД с инициативой назвать именем подмосковного ветерана ж/д станцию

Накануне Дня Победы активисты движения «Живу спортом» встретились с ветераном Великой Отечественной войны Марией Тимофеевной Барсученко. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во время войны Мария Тимофеевна трудилась на железной дороге в Дмитрове, работала стрелочницей. Осенью 1941 года немецкие войска захватили Яхрому и прорвались на восточный берег канала Москва-Волга. Стрелочница станции «Дмитров» Мария Барсученко под яростным огнем противника одна переводила стрелки, обеспечивая маневренность и продвижение бронепоездов, которые защищали подступы к Дмитрову. За отвагу она была награждена Орденом Красной Звезды. Свой подвиг стрелочница Маша совершила, когда ей было всего 20 лет.