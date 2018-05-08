Активисты движения «Живу спортом» обратились к РЖД с инициативой назвать именем подмосковного ветерана ж/д станцию 

Накануне Дня Победы активисты движения «Живу спортом» встретились с ветераном Великой Отечественной войны Марией Тимофеевной Барсученко. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Во время войны Мария Тимофеевна трудилась на железной дороге в Дмитрове, работала стрелочницей. Осенью 1941 года немецкие войска захватили Яхрому и прорвались на восточный берег канала Москва-Волга. Стрелочница станции «Дмитров» Мария Барсученко под яростным огнем противника одна переводила стрелки, обеспечивая маневренность и продвижение бронепоездов, которые защищали подступы к Дмитрову. За отвагу она была награждена Орденом Красной Звезды. Свой подвиг стрелочница Маша совершила, когда ей было всего 20 лет.
Активисты движения «Живу спортом» решили написать письмо в РЖД с просьбой об увековечивании подвига ветерана. В своем письме они предложили назвать именем Марии Барсученко одну из железнодорожных платформ Савеловского направления, которая расположена в Дмитровском районе Московской области.