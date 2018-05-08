Матвиенко: День Победы связал вечными узами разные поколения россиян

«В жизни каждого народа есть священные даты, которые никогда не будут забыты. Для нас такой датой является день 9 мая 1945 года — день всеобщего ликования, победного салюта и слез радости от того, что закончилась самая жестокая война в истории нашей страны и всего человечества», — цитирует главу Совфеда пресс-служба верхней палаты парламента.

"Наш народ свято верил в Победу. 9 мая вечными узами связывает военное поколение и нас — поколение тех, кто родился и вырос после войны, имея возможность жить под мирным небом", — считает Матвиенко. «В день Победы по всей стране наши улицы, площади, парки становятся местами встреч ветеранов, встреч поколений. В воспоминаниях героев оживает сама история», — добавила она.

"Спасибо отцам и дедам за свободу и независимость нашей Родины! Мы чтим ваших однополчан и тружеников тыла, которые не смогли дожить до Победы. Низкий поклон всем павшим в боях, светлая память неизвестным солдатам", — написала в своем поздравлении Валентина Матвиенко.

Она пожелала ветеранам Великой Отечественной войны и всем россиянам процветания, благополучия, мира, счастья и успехов во имя России.