В Самаре пройдет полумарафон «ЗаБег»

Мероприятия будет проходить параллельно в 15 регионах России. Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9 утра, а в Самаре в 10 утра.

В Самаре маршрут полумарафона пролегает через узнаваемые и значимые для горожан символы и памятники: монумент Славы, который в прошлом году был выбран символом самарского «ЗаБега» памятник основателю Самары Георгию Засекину и, конечно, вдоль самой протяженной набережной в Европе и России.

"На целый день центр города станет зоной свободной от автомобилей и суеты, полностью предоставленной тысячам бегунов и болельщиков", — обещают организаторы.

Все желающие смогут выбрать одну из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км для самых маленьких спортсменов.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с узнаваемой символикой города, в котором они решили пробежать. В этом году символом «ЗаБега» в Самаре стал музей «Самара Космическая».

Кроме того, по итогам забегов будет выбрана беговая столица России. Выбор победителя будет проводиться на основе трёх критериев: среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега участников «ЗаБега».

На мероприятии будет работать выставка, где будут выдавать стартовые комплекты, проводить мастер-классы, продавать беговую атрибутику со скидками. также «ЗаБег» будет сопровождаться площадками со спортивными и развлекательными активностями: тейпированием, массажными столами, аквагримом, конкурсами и призами, мастер-классами и советами от специалистов из сферы спорта и здорового образа жизни. Будут работать детская зона и фуд-корт.