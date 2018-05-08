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СМИ: «Рома» готова продать Маноласа в «Реал»
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СМИ: «Рома» готова продать Маноласа в «Реал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Ромы» в летнее трансферное окно готово расстаться с защитником Костасом Маноласом, сообщает Marca. По информации издания, представители итальянского клуба контактировали с "Реалом" по поводу возможного перехода 26-летнего грека в испанский клуб.
На прошлой неделе генеральный директор «джлоросси» Мауро Бальдиссони сообщил, что летом клуб будет вынужден расстаться с несколькими игроками, чтобы соответствовать правилам финансового fair play УЕФА. Издание предполагает, что таким образом «Рома» попытается удержать в своем составе вратаря Алиссона.
Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. Перед началом сезона-2017/18 он был близок к переходу в "Зенит", но решил остаться в итальянской столице и продлил контракт с клубом до лета 2022 года.
В этом сезоне Манолас принял участие в 39 матчах, забив 4 мяча и получив 3 желтые карточки.
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