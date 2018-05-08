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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в реконструкции одного из сражений ВОВ
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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в реконструкции одного из сражений ВОВ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в рамках мероприятий 9 Мая военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в митинге памяти и возложении цветов, акции «Бессмертный полк», а также в легкоатлетической эстафете.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в исторической реконструкции одного из сражений времен Великой Отечественной войны.
Реконструкция боя была организована на городском пляже р. Днестр, в котором было задействовано более 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.
В ходе мероприятия российские военнослужащие использовали самозарядные карабины Симонова и пулемет Калашникова модернизированный. Для создания реальной атмосферы боя было использовано около 1500 холостых патронов, а также более 50 имитационных средств.
В рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в митинге памяти и возложении цветов, акции «Бессмертный полк», а также в легкоатлетической эстафете.
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