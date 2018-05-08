Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в реконструкции одного из сражений ВОВ

Кроме того, в рамках мероприятий 9 Мая военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в митинге памяти и возложении цветов, акции «Бессмертный полк», а также в легкоатлетической эстафете.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в исторической реконструкции одного из сражений времен Великой Отечественной войны.

Реконструкция боя была организована на городском пляже р. Днестр, в котором было задействовано более 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

В ходе мероприятия российские военнослужащие использовали самозарядные карабины Симонова и пулемет Калашникова модернизированный. Для создания реальной атмосферы боя было использовано около 1500 холостых патронов, а также более 50 имитационных средств.

В рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в митинге памяти и возложении цветов, акции «Бессмертный полк», а также в легкоатлетической эстафете.