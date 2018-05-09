В параде Победы в Приднестровье приняли участие российские военные

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая. / ТАСС /. Военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели в Тирасполе военнослужащие силовых ведомств Приднестровья и расквартированной здесь Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Впервые в торжественном марше приняли участие курсанты открывшегося здесь в прошлом году Тираспольского суворовского училища.

"Уверен, что только вместе с Россией наша страна будет жить в мире и благополучии, а история и культурное наследие наших общих предков будут бережно сохранены и приумножены", — отметил в своем выступлении перед участниками парада президент непризнанной республики Вадим Красносельский . Он выразил убежденность, что в Приднестровье никогда не забудут их подвиг и пронесут через поколения благодарность всем, кто ковал победу и приближал такой выстраданный и долгожданный мир.

По окончании парада его участники возложили цветы к могилам защитников, погребенных на мемориале Славы, прошло также ставшее уже традиционным шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие десятки тысяч человек. В программе праздника — чествование ветеранов, выставки военной техники и праздничный концерт. Завершатся торжества минутой молчания и праздничным салютом.

Шествия «Бессмертного полка», концерты и другие праздничные мероприятия проходят также в городах Бендеры, Рыбница, Дубоссары, других населенных пунктах.

Пламя войны опалило практически каждую вторую семью в Приднестровье, поэтому для местных жителей этот день очень дорог. В рядах Красной армии воевали более 40 тысяч уроженцев республики, свыше 18 тысяч из них погибли и пропали без вести на фронтах, война унесла жизни около 50 тыс. мирных жителей. За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, 11 уроженцев Приднестровья были удостоены высшей боевой награды — звания Героя Советского Союза, еще трое получили звание полного кавалера ордена Славы.