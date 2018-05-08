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Пушка времен войны украсила Сочи
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Пушка времен войны украсила Сочи 

360tv.ru 16 минут назад
Пушку со времен Великой Отечественной войны установили на Красной поляне в Сочи. Орудие принимало участие в боях1944 года, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Глава города Анатолий Пахомов вспомнил, как в горах Сочи советская армия победила немецкие войска «Эдельвейс».
Наши деды, наши прадеды стояли стеной на этих перевалах. Отбили, не допустили фашистов в Сочи. Об этом подвиге мы с вами должны помнить всегда
Анатолий Пахомов
На мероприятии к памятнику возложили цветы в честь погибших солдат. Семь воинов-интернационалистов получили юбилейные медали.
Губернатор Московской области возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Подмосковная делегация почтила память погибших минутой молчания.
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