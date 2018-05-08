Пушка времен войны украсила Сочи

Пушку со времен Великой Отечественной войны установили на Красной поляне в Сочи. Орудие принимало участие в боях1944 года, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Глава города Анатолий Пахомов вспомнил, как в горах Сочи советская армия победила немецкие войска «Эдельвейс».

Наши деды, наши прадеды стояли стеной на этих перевалах. Отбили, не допустили фашистов в Сочи. Об этом подвиге мы с вами должны помнить всегда

Анатолий Пахомов

На мероприятии к памятнику возложили цветы в честь погибших солдат. Семь воинов-интернационалистов получили юбилейные медали.

Губернатор Московской области возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Подмосковная делегация почтила память погибших минутой молчания.