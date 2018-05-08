Студия-разработчик Worms собиралась выйти на Лондонскую биржу

Компанию предварительно оценили в 200-230 миллионов фунтов.

Британская студия Team 17, известная по серии Worms, подтвердила планы по выходу на Лондонскую биржу в мае. По предварительным данным, рыночная стоимость компании оценивается в 200-230 миллионов фунтов.

В Team 17 сообщили, что студия намерена привлечь средства для того, чтобы нанять новых сотрудников, повысить известность на международном рынке и расширить бизнес за счёт покупки других компаний.

Мы твёрдо убеждены в том, что IPO позволит не только расширить бизнес на международном рынке, но и удержать позиции одного из ведущих инди-издательств, а также продолжить разработку собственных IP.

глава Team 17 Team 17 была основана в 1990 году, а с 2014 года студия занимается не только собственными разработками, но и изданием сторонних инди-игр. В частности, она выпускала такие игры как The Escapist, Yooka-Laylee и Overcooked.

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