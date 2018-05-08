Меланшон выступил за создание франко-российского клуба для централизации усилий

Бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выступил за создание российско-французского альянса для централизации усилий и обмена опытом между странами, об этом он рассказал в беседе с RT.

«Учитывая, как сильно портится международный политический климат, я полагаю, что снова возник риск мировой войны… История показала, как сильно мы нуждаемся друг в друге. Франция нуждается в России, у меня в этом нет никаких сомнений, и таково моё политическое видение», — заявил Меланшон.

Он отметил, что «всемирный клуб» мог бы быть построен на фундаменте «альтерглобализма и нового гуманизма».

«Это также будет попыткой централизовать наши усилия, потому что наши противники очень централизованы. Мы же — нет… Речь идёт о месте, где мы могли бы встречаться, обмениваться мнениями, разговаривать, обсуждать успехи друг друга, чтобы извлекать из них уроки для самих себя. Такова наша цель», — рассказал политик.