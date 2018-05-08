Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон: рекорды для Яя Туре

В одном из перенесённых матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Брайтон». Команда Хосепа Гвардиолы уже получила трофей Премьер-лиги и не имеет турнирной мотивации, хотя по-прежнему гонится за тремя рекордами. Команда Криса Хьютона также может получать удовольствие от футбола. На прошлой неделе «чайки» обыграли "Манчестер Юнайтед" , а теперь не прочь показать себя в поединке с чемпионом. "Евро-Футбол.ру" анонсирует поединок на «Этихад Стэдиум».

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" уже успел получить трофей Премьер-лиги и даже опрокинуть его на землю. Какая же мотивация остаётся у подопечных Хосепа Гвардиолы? Во-первых, команда имеет шанс установить три рекорда — по количеству побед, количеству очков и количеству голов в АПЛ за сезон. Любая победа с двумя (или более) забитыми голами позволит «горожанам» установить три новые планки одним махом. А во-вторых, в среду «Этихад Стэдиум» попрощается с Яя Туре. Хосеп Гвардиола заявил, что ивуариец в конце сезона покинет клуб, и что «Манчестер Сити» планирует обыграть «Брайтон» как раз для Туре. Можно рассчитывать на появление Яя в стартовом составе «горожан».

Венсан Компани должен успеть восстановиться после мышечных проблем, а вот Серхио Агуэро недоступен для выбора.

Брайтон

В прошлую пятницу «Брайтон» окончательно снял все вопросы касательно своей прописки в Премьер-лиге. Команда Криса Хьютона прервала серию неудач и обыграла «Манчестер Юнайтед», показав очень приличный футбол. Теперь «чайки» могут просто получать удовольствие от игры в футбол и соперничества с топовыми командами. В среду «Брайтон» отправится в гости к «Манчестер Сити», а в воскресенье — к «Ливерпулю». Подопечные Криса Хьютона вполне могут повлиять на расстановку мест в зоне Лиги чемпионов, и это должно их вдохновлять.

Где смотреть матч

Следить за игрой на «Этихад Стэдиум», которая стартует в 22:00 по московскому времени, можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Манчестер Сити" — «Брайтон»: +1=0-0. Разница мячей: 2-0.

Первый круг: 2:0.

В Премьер-лиге «Манчестер Сити» и «Брайтон» в среду проведут только второй матч в истории. В первом круге «горожане» дожали «чаек» во втором тайме благодаря точному удару Серхио Агуэро и автоголу Льюиса Данка

Интересные факты

— В истории чемпионатов Англии «Брайтон» 7 раз играл на выезде против «Манчестер Сити» и ни разу не победил (2 ничьи, 5 поражений).

— «Брайтон» ни разу не обыгрывал манчестерские клубы на выезде во всех соревнованиях (4 ничьи, 13 поражений).

— «Манчестер Сити» в этом чемпионате забил больше всех голов на своём поле (58), в то время как «Брайтон» имеет худшую результативность на выезде (9).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

В воскресном матче с «Хаддерсфилд Таун» «Манчестер Сити» не смог побить три рекорда Премьер-лиги и постарается сделать это спустя три дня. Прощальная игра Яя Туре на «Этихад Стэдиум» должна дополнительно мотивировать подопечных Хосепа Гвардиолы. Наша ставка: «Манчестер Сити» победит и Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1.48.