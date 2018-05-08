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Воронежцы возложили цветы к памятнику воинам на Чижовском плацдарме
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Воронежцы возложили цветы к памятнику воинам на Чижовском плацдарме 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
На Чижовском плацдарме прошла торжественная церемония отдания воинских почестей.
Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Воронежа, труженики тыла вместе с чиновниками, почетными гражданами Ленинского района и школьниками возложили венки и цветы к памятнику воинам, погибшим в боях за Воронеж.
На плацу в Почетном карауле стояли курсанты Воронежского института — филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Школьники передали знаменному взводу института МЧС России копию Знамени Победы, таким образом, завершив военно-патриотическую акцию «Равнение на Знамя Победы».
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