Воронежцы возложили цветы к памятнику воинам на Чижовском плацдарме

На Чижовском плацдарме прошла торжественная церемония отдания воинских почестей.

Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Воронежа, труженики тыла вместе с чиновниками, почетными гражданами Ленинского района и школьниками возложили венки и цветы к памятнику воинам, погибшим в боях за Воронеж.

На плацу в Почетном карауле стояли курсанты Воронежского института — филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Школьники передали знаменному взводу института МЧС России копию Знамени Победы, таким образом, завершив военно-патриотическую акцию «Равнение на Знамя Победы».