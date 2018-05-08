Луческу: «У меня нет предложений от „Шахтера“. Не будем там и моего сына»

Главный тренер сборной Турции, экс-главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу признался, что не вернется в украинскую команду. Луческу возглавлял «Шахтер», и большая часть успехов команды связана с его именем.

«У меня нет предложений от «Шахтера», сейчас я полностью занят в сборной Турции. Под моим руководством команда еще не проводила официальных матчей, но 5 июня мы приедем в Москву, чтобы провести товарищескую встречу со сборной России. Затем осенью сыграем еще дважды в рамках Лиги наций.

Что касается моего сына, у него все хорошо в ПАОК. Он должен был выиграть чемпионат Греции, если бы с клуба не сняли девять очков и он не опустился на второе место. В субботу ПАОК сыграет в финале Кубка Греции против АЕК. Проблема в том, что АЕК и «Олимпиакос» отказались сыграть против ПАОК в Салониках. Все, что происходит, — это провокация со стороны афинских клубов, чтобы не позволить ПАОК выиграть чемпионат. Но для меня и для всех болельщиков клуба, именно команда из Салоник является чемпионом Греции. Так что все новости, что Разван Луческу может возглавить «Шахтер», — слухи. Он останется в ПАОК, чтобы в следующем сезоне взять реванш.», — сказал Луческу в беседе с корреспондентом Spoty24.ru Алиной Матинян

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