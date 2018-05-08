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В Баку перед Днем Победы почтили память Героя СССР Габибуллы Гусейнова
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В Баку перед Днем Победы почтили память Героя СССР Габибуллы Гусейнова 

Мир24 19 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
К памятнику Герою СССР Габибуллы Гусейнову в Баку перед Днем Победы пришли представители местных властей, школьники и педагоги, передает телеканал «МИР 24».
Все они почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Ученики с флажками и гвоздиками в руках читали стихи в честь воинов. Выступавшие призвали молодежь не забывать героический подвиг советского народа.
«Я очень довольна тем, что 83-я школа носит имя Героя СССР. Самое главное, что мы не забываем наших героев, которые отдали свою жизнь. Габибуллы Гусейнову было 35 лет, когда он погиб. Не дожил 22 дня до Победы», — рассказала родственница героя Эльмира Гусейнова.
Советские фильмы о войне — их любят, неоднократно пересматривают и знают наизусть. Вы готовы проверить свои знания советского военного кинематографа вместе с нами? Тогда включайте телеканал «МИР» и смотрите специальный выпуск телевикторины «Игра в кино. Фильмы Победы» 9 мая в 23:15. #Кино #Фильм #Лента #Киноман #Игра #Викторина #Мир #спорт #mirtv #mir24 #Мир #Тв #quiz #competition #movie
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
8 Май 2018 в 5:56 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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