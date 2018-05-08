В Баку перед Днем Победы почтили память Героя СССР Габибуллы Гусейнова

К памятнику Герою СССР Габибуллы Гусейнову в Баку перед Днем Победы пришли представители местных властей, школьники и педагоги, передает телеканал «МИР 24».

Все они почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Ученики с флажками и гвоздиками в руках читали стихи в честь воинов. Выступавшие призвали молодежь не забывать героический подвиг советского народа.

«Я очень довольна тем, что 83-я школа носит имя Героя СССР. Самое главное, что мы не забываем наших героев, которые отдали свою жизнь. Габибуллы Гусейнову было 35 лет, когда он погиб. Не дожил 22 дня до Победы», — рассказала родственница героя Эльмира Гусейнова.

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8 Май 2018 в 5:56 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ