Ивановские баскетболистки вошли в пятерку сильнейших команд страны

Воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва № 4 вернулись с финала Первенства России по баскетболу среди команд девушек 2004 года рождения, который проходил в Ногинске. По итогам соревнований ивановские спортсменки вошли в пятерку сильнейших команд России.

Ивановские девушки одержали три победы в группе и вошли в восьмерку сильнейших команд страны. В четвертьфинале подопечные Евгения Снигирева и Марины Остащенко встречались со сверстницами из СШОР города Видное Московской области. В напряженном матче ивановские девушки уступили 76:81 и продолжили борьбу за 5-8 место. Победив в последних двух встречах команда из Ивановской области заняла итоговое пятое место. Всего в Первенстве России этого сезона приняло участие 52 команды. Отметим, что этот результат является лучшим за последние пять лет в Первенствах России по баскетболу.

Кроме того, лучшим центровым игроком турнира стала игрок ивановской команды София Степанова. Она вошла в символическую сборную Первенства России.