Ещё
Ивановские баскетболистки вошли в пятерку сильнейших команд страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ивановские баскетболистки вошли в пятерку сильнейших команд страны 

Советский спорт 54 минуты назад
Фото: Советский спорт
Воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва № 4 вернулись с финала Первенства России по баскетболу среди команд девушек 2004 года рождения, который проходил в Ногинске. По итогам соревнований ивановские спортсменки вошли в пятерку сильнейших команд России.
Ивановские девушки одержали три победы в группе и вошли в восьмерку сильнейших команд страны. В четвертьфинале подопечные Евгения Снигирева и Марины Остащенко встречались со сверстницами из СШОР города Видное Московской области. В напряженном матче ивановские девушки уступили 76:81 и продолжили борьбу за 5-8 место. Победив в последних двух встречах команда из Ивановской области заняла итоговое пятое место. Всего в Первенстве России этого сезона приняло участие 52 команды. Отметим, что этот результат является лучшим за последние пять лет в Первенствах России по баскетболу.
Кроме того, лучшим центровым игроком турнира стала игрок ивановской команды София Степанова. Она вошла в символическую сборную Первенства России.
Советский спорт: последние новости
Борис Игнатьев: «Локомотиву» надо подписать с Семиным пожизненный контракт «Зенит» возобновил интерес к Сарри Алексей Игонин: Для «Зенита» было бы лучше, чтобы Манчини остался у руля команды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко120
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко463
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение