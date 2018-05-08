Кого отпугивали русские колокольчики

В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик. Это был такой же необходимый аксессуар, как в наше время мобильный телефон. И на это у наших предков были свои резоны.

Колокольчик значительно облегчал поиски человека, если тот терялся в лесу. Кроме того, звон бубенца, по поверью, отпугивал диких зверей и ядовитых пресмыкающихся.

Испокон веков считалось, что трель колокольчика отгоняет злых духов. А их было в давние времена не меньше, чем сейчас.

Бубенец, повешенный на шею лошади, настраивал животное на определенный ритм, сбить с которого не могли внезапно появившиеся на пути волки или другие неприятности.

С помощью колокольчика лечили много хворей, например, мигрень и меланхолию. Звон колокольчика отлично пробуждает человека после бессонной ночи и отрезвляет после злоупотребления горячительными напитками.

Колокольчик использовали при принятии важных жизненных решений. Для этого нужно было непрерывно звенеть над ухом в течение нескольких минут. Первая мысль, возникавшая после прекращения трели, признавалась верной.