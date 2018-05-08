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Кого отпугивали русские колокольчики
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Кого отпугивали русские колокольчики 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик. Это был такой же необходимый аксессуар, как в наше время мобильный телефон. И на это у наших предков были свои резоны.
Колокольчик значительно облегчал поиски человека, если тот терялся в лесу. Кроме того, звон бубенца, по поверью, отпугивал диких зверей и ядовитых пресмыкающихся.
Испокон веков считалось, что трель колокольчика отгоняет злых духов. А их было в давние времена не меньше, чем сейчас.
Бубенец, повешенный на шею лошади, настраивал животное на определенный ритм, сбить с которого не могли внезапно появившиеся на пути волки или другие неприятности.
С помощью колокольчика лечили много хворей, например, мигрень и меланхолию. Звон колокольчика отлично пробуждает человека после бессонной ночи и отрезвляет после злоупотребления горячительными напитками.
Колокольчик использовали при принятии важных жизненных решений. Для этого нужно было непрерывно звенеть над ухом в течение нескольких минут. Первая мысль, возникавшая после прекращения трели, признавалась верной.
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