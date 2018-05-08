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Голодная белка станцевала на шесте в поисках еды
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Голодная белка станцевала на шесте в поисках еды 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В США белка случайно станцевала на шесте в попытках достать еду. Ролик инцидента опубликовала в Twitter пользовательница под ником @christinaroto.
На видео, снятом в штате Флорида, зверек пытается забраться по основанию кормушки для птиц, но раз за разом съезжает по нему вниз. В итоге животное сдается и убегает.
В подписи к ролику девушка объяснила, что основание кормушки смазала маслом ее мать, так как ей надоело, что белки воруют еду, предназначенную для птиц. Ее постом поделились около 389 тысяч человек, больше 967 тысяч пользователей поставили ему отметку «нравится». Комментаторы сравнили «танец» белки с пришедшим к концу уровня Марио и стриптизершами. Тем не менее, были и те, кто назвал поведение американки безответственным, так как масло может склеить перья птиц и лишить их возможности летать.
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