Прием заявлений на участие в праймериз по довыборам в ОЗС и думу Нижнего Новгорода продлен до 15 мая

«Единая Россия» продлила прием заявок на участие в предварительном голосовании по довыборам в региональный парламент и думу Нижнего Новгорода до 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 8 мая.

8 мая завершается прием заявлений на участие в предварительном голосовании по довыборам в Государственную Думу по округу № 129. На сегодняшний день подали заявления: и.о. главы Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев, студент Кирилл Нижегородов, и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский , председатель Молодежного парламента при ОЗС Татьяна Скоробогатова, директор Нижегородского парка Победы Сергей Патлань.

Срок приема заявлений на участие в праймериз по довыборам в ОЗС Нижегородской области и Думу Нижнего Новгорода продлен до 15 мая.

В настоящий момент заявление на участие в предварительном голосовании по выборам в Законодательное собрание по округу № 6 подали: руководитель аппарата комитета по вопросам ЖКХ регионального парламента Александр Рыжов , главный специалист департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, чемпион мира по самбо Вячеслав Василевский , депутат Земского собрания Пильнинского района Роман Танчук, коммерческий директор юридической компании Никита Живулин.

На предварительное голосование по округу № 17 в думу Нижнего Новгорода заявления подали: начальник цеха научно-исследовательского института Александр Рябов, председатель правления Ассоциации малого и среднего предпринимательства Нижнего Новгорода Никита Суходоев, сотрудник финансового отдела потребительского кооператива Иша Юнанов.

Напомним, единый день предварительного голосования пройдет 3 июня. Принять участие в голосовании может любой гражданин, прописанный на территории указанных избирательных округов. По итогам голосования на основании волеизъявления жителей победитель будет выдвинут НРО партии «Единая Россия» на выборы.

Напомним, и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявился на участие в предварительном голосовании «Единой России» по дополнительным выборам в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 129.

Фото: 2018.vybor-naroda.org