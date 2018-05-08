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Японский кикбоксер отправил соперника в нокдаун «сумасшедшим» ударом
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Японский кикбоксер отправил соперника в нокдаун «сумасшедшим» ударом 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Японский 19-летний кикбоксер Теншин Нацукава нанес сопернику удар ногой в падении с разворота на турнире RIZIN 10 и привлек внимание пользователей сети. Видео поединка размещено на Youtube-канале бойцовского клуба RIZIN.
Нацукава выступал в специальном поединке по правилам кикбоксинга (в весовой категории до 58 килограммов) на турнире бойцовской федерации RIZIN 6 мая. Японец одержал победу над соотечественником Юсакой Накамурой техническим нокаутом во втором раунде. Удар ногой в падении с разворота в первом раунде помог Нацукаве отправить соперника в нокдаун и привлек к японцу внимание болельщиков со всего мира.
«Теншин Нацукава явно играет в приставку. Зацени этот удар «раскат грома»», — написал в своем Twitter блогер Брэд Хэнниган, обратившись к журналисту и комментатору Абсолюнтого бойцовского чемпионата Джо Рогану.
«Я замедлил этот сумасшедший удар Теншина и до сих пор не соображу, как это вообще возможно», — написал пользователь Josh Sanchez.
«Теншин — инопланетянин», — прокомментировал удар пользователь Jolassanda.
В MMA Нацукава провел четыре поединка и не потерпел ни одного поражения. В кикбоксинге японец также не проигрывал, имея в своем активе 26 побед.
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